Ein Türsteher hat einen der größten Drogenfälle der vergangenen Jahre ins Rollen gebracht. Der Sicherheitsmann entdeckte im März 2023 bei einem Gast (23) Dutzende Päckchen Drogen, die dieser in einer Klagenfurter Disco verkaufen wollte. Der 23-Jährige wurde festgenommen. Er war ein sogenannter Streetrunner, ein „fliegender“ Drogenhändler, der im Großraum Klagenfurt Kokain und Heroin verkauft hat. Beamte des Stadtpolizeikommandos und des Landeskriminalamtes (LKA) begannen zu ermitteln. Bald war klar, der 23-Jährige ist nur ein Rädchen einer viel größeren Bande ist, wie die Polizei am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Klagenfurt bekannt gegeben hat.

Ein Teil der sichergestellten Drogen, Handys, des Bargeldes und Waffen © LPD Kärnten

Am 30. Juni schlugen die Kärntner Polizisten, unterstützt vom Einsatzkommando Cobra, zu und nahmen vier Männer fest, als sie jemandem gerade 1,5 Kilogramm Kokain verkaufen wollten. Es folgten weitere Festnahmen in Kärnten und auch in der Steiermark.

Zur selben Zeit ermittelten Beamte der Polizeiinspektion (PI) Leibnitz und des LKA Steiermark nämlich gegen mehrere Dealer. Wie in Kärnten benutzten diese Drogenhändler eine französische Messenger-App, um verschlüsselt untereinander und mit ihren Kunden zu kommunizieren. Organisiert wurde das alles aus Graz-Karlau, mit eingeschmuggelten Handys.

In der Folge wurde eine gemeinsame Ermittlergruppe gegründet, die „Operation Samo Jako“. Benannt nach einem Song serbischer Musiker. Nach Serbien führten viele Spuren in dieser Causa - über den Umweg Justizanstalt Graz-Karlau. Dort konnten, mit Unterstützung der Justizmitarbeiter, die Chefs der Drogenbande ausgeforscht werden: ein Bosnier/Slowene (35) und ein Österreicher (31) mit kroatischen Wurzeln. Die Männer saßen während der Ermittlungen bereits mehrjährige Haftstrafen wegen Gewalt- und Drogendelikten ab. Das hinderte sie nicht weiterhin ihren kriminellen Geschäften nachzugehen.

Die Bande war streng hierarchisch strukturiert und arbeitsteilig organisiert © LPD Kärnten

Bisher konnten der 23 Mitglieder, darunter zwei Frauen, der streng hierarchisch organisierten und gewaltbereiten Bande ausgeforscht und festgenommen werden: Dabei handelt es sich um 16 Österreicher, je drei serbische und slowenische sowie einen kroatischen Staatsbürger.

Zwölf Täter aus unteren Ebenen wurden in den vergangenen Monaten in Klagenfurt und Graz bereits zu Haftstrafen zwischen einem Jahr und acht Jahren verurteilt. Die beiden Bosse und weitere führende Bandenmitglieder sollen demnächst angeklagt werden. Ihnen drohen, aufgrund der besonderen Schwere der Taten (kriminelle Vereinigung, viele Abnehmer, große Drogenmenge mit hohem Reinheitsgehalt), lebenslange Haftstrafen.