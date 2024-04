Für ein Pärchen war Montagmittag am Grenzübergang Grablach in der Gemeinde Bleiburg Endstation: Polizeibeamte stellten im Zuge der Grenzkontrolle fest, dass der 29-jährige Slowene und seine 18 Jahre alte Freundin aus Klagenfurt Drogen im Fahrzeug versteckt hatten. Es wurden rund 163 Gramm Heroin, neun Gramm Kokain, 15,6 Gramm Cannabis, fünf Gramm Methasan sowie diverse Suchtmittelutensilien sichergestellt. Beide wurden vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.