Leichtverletzt überlebten vier Kärntner am Freitagabend in Wolfsberg einen schweren Unfall. Gegen 22.45 Uhr fuhr ein 17-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw auf der Gemeindestraße in Wolfsberg Vordergumitsch bergab Richtung Wolfsberg. „Aus bislang unbekannter Ursache kam der Pkw in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stürzte in weiterer Folge rund 30 Meter eine steile Böschung hinunter. Dabei überschlug sich der Pkw mehrmals“, teilt die Polizei mit.

Wie durch ein Wunder konnten alle vier Insassen selbstständig aus dem Wagen aussteigen und wurden mit der Rettung mit leichten Verletzungen in das LKH Wolfsberg gebracht. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief negativ. Der Pkw wurde von einem örtlichen Abschleppunternehmen geborgen.

Alkolenker blieb unverletzt

Unverletzt blieb ein Mann (49) aus dem Bezirk Villach Land, der ebenfalls Freitagabend einen Unfall verursachte - allerdings „mittelgradig“ alkoholisiert, wie die Polizei bekannt gab. Er fuhr mit seinem Auto gegen 19.35 Uhr auf der Egger Straße B84 von Ledenitzen kommend in Richtung Faak am See. Aus bislang unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Leitschiene. Der 49-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Die B84 musste für die Zeit der Unfallaufnahme bis 21.20 Uhr für den kompletten Verkehr gesperrt werden.