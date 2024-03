Ein anonymer Brief sorgt in der Kärntner Polizei derzeit für Aufsehen und Ermittlungen: In dem fast zweiseitigen Schreiben, das der Kleinen Zeitung vorliegt, werden gegen einen Polizeibeamten zahlreiche Vorwürfe erhoben. Einer ist besonders schwer: Der Kommandant einer Polizeiinspektion (PI) soll eine Kollegin sexuell belästigt haben. „Dieser Vorwurf und andere Anschuldigungen sind uns bekannt“, bestätigt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten. Nach einer Anzeige seien umgehend Ermittlungen eingeleitet worden.