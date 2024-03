Da hatte es wer wohl besonders eilig. Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Montag kurz vor 17 Uhr mit seinem Auto auf der B94 Ossiacher Bundesstraße von Steindorf kommend in Richtung Feldkirchen. Im Gemeindegebiet von Steindorf wurde der Wagen mit einer Geschwindigkeit von 148 km/h mittels Lasermessgerät „geblitzt“. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h erlaubt.

Der Lenker wurde in Feldkirchen angehalten und er musste Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgeben. Er wird der Behörde angezeigt.