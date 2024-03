Am Montagnachmittag um 16.35 Uhr überholte ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau auf der Mölltal Bundesstraße (B 106) in Mühldorf einen vor ihm fahrenden Pkw mit Zweiachsanhänger, gelenkt von einem 55-jährigen Oberkärntner.

Wegen des Gegenverkehrs musste der 19-jährige Lenker sein Auto abbremsen und wollte nach rechts auf seinen Fahrstreifen zurücklenken. Dabei stieß er mit der rechten vorderen Fahrzeugseite gegen den Anhänger, wodurch dieser sowie der ihn ziehende Pkw ins Schleudern gerieten. Auto und Anhänger fuhren über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben. Ein zu diesem Zeitpunkt entgegenkommender Wagen, gelenkt von einem 20-jährigen Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau, stieß frontal gegen den schleudernden Anhänger.

Fünf Personen verletzt

Die beteiligten Fahrzeuglenker sowie ein beim 20-jährigen Lenker mitgefahrener 15-jähriger Jugendlicher und ein beim 55-jährigen Lenker mitgefahrener 52-jähriger Mann, beide aus dem Bezirk Spittal/Drau, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades.

Der 52-jährige Beifahrer wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber RK 1 in das LKH Villach geflogen. Alle anderen verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Kolbnitz, Mühldorf, Möllbrücke und Sachsenburg standen mit insgesamt 60 Mann/Frau und neun Fahrzeugen im Einsatz. Die Mölltal Bundesstraße (B 106) war während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge gesperrt. In Fahrtrichtung Spittal war eine einspurige Umleitung eingerichtet. Die Sperre der Bundesstraße wurde um 18 Uhr aufgehoben.