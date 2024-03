Ein 59-jähriger Mann aus Feldkirchen schnitt am Montagvormittag in dem Keller eines Anwesens in seiner Heimatgemeinde Holzlatten mit einer Kreissäge zu. Während der Arbeiten wollte er ein kleines Stück einer Holzlatte von der linken Seite des Sägeblattes entfernen.

Dabei geriet er mit einem Finger in das rotierende Sägeblatt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.