In der Nacht auf Montag lenkte ein 35-jähriger bosnischer Kraftfahrer seinen Sattelzug auf der Tauernautobahn A10 in Fahrtrichtung Salzburg. Bei Spittal/Drau fuhr ein 38-jähriger Bosnier aus unbekannter Ursache dem Sattelzug hinten auf. In der Folge wurde das Fahrzeug dabei 100 Meter weit mitgezogen.

Kein Gurt

Sowohl der Sattelzug als auch der Kastenwagen kamen in der Folge auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der Beifahrer im Kastenwagen, ein 31-jähriger bosnischer Staatsbürger, der nicht angegurtet war, wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Krankenhaus gebracht.