Am Samstag gegen 9.30 Uhr lenkte eine 39-jährige Frau aus dem Bezirk Völkermarkt ihren Pkw in Oberglan auf der Gemeindestraße von Naßweg in die Kreuzung mit der B 95. Dabei übersah sie einen Pick-up, gelenkt von einem 66-jährigen Klagenfurter und es kam zur Kollision. Die Frau wurde leicht verletzt und nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr musste vorübergehend wechselseitig angehalten werden. Die Freiwillige Feuerwehr Radweg mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften sicherte die Fahrzeuge und band die ausgetretenen Flüssigkeiten.

© FF Radweg/KK