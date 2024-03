Ein 46-jähriger Mann aus Wien fuhr am Samstag gegen 19 Uhr mit einem Reisebus am rechten Fahrstreifen der A2 Südautobahn im Gemeindegebiet Techelsberg von Villach kommend in Richtung Wien. Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan fuhr zu selben Zeit mit seinem LKW von der Auffahrt Velden Ost kommend in Richtung Wien. Plötzlich riss aus unbekannter Ursache eine Litze einer 110 KV Hochspannungsleitung der Kärnten Netz und schnalzte gegen die Windschutzscheiben der beiden Fahrzeuge, welche auch beschädigt wurden.