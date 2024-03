Am Sonntag gegen 14 Uhr wurde die Polizeiinspektion Neufellach in Villach von Anrainern verständigt, dass ein offensichtlich alkoholisierter Mann spielende Kinder beschimpfen solle. Die besagte Person konnte von einer Streife der Polizeiinspektion in der Nähe des Tierheimes Pogöriach angetroffen werden.