Chris Ngoy fragt in die Runde: „Wie ist denn das, wenn ein Bursche Angst zeigt?“ Kichern. Getuschel. Dann die erste Antwort aus dem Sitzkreis: „Das ist peinlich.“ Die Stimme gehört einem Drittklässler, er hängt lässig in seinem Sessel, lehnt sich so weit zurück, dass er fast umkippt. Ngoy schaut ihn direkt an: „Warum?“ Kurzes Schweigen. „Jungs sollen halt stark sein, es sind eher die Mädchen, die weinen.“