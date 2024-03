Einen großen Polizeieinsatz gab es Donnerstag gegen Mittag im Raum Villach. Dort war ein Lkw gestohlen worden. Der Fahrer, ein 53-jähriger Villacher, war gerade dabei, Gegenstände auszuladen. Plötzlich sprang ein Unbekannter in das Fahrzeug und fuhr damit davon. Der 53-Jährige alarmierte die Polizei, eine groß angelegte Fahndung mit mehreren Streifen wurde eingeleitet. Auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ war in der Luft.

„Bereits kurze Zeit später konnte das Fahrzeug samt Beschuldigtem auf der Faakersee Straße, kurz vor der Ortseinfahrt Drobollach, angehalten werden“, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit. Der Mann wurde an Ort und Stelle festgenommen, der Lkw sichergestellt. Bei der Befragung gab der 38-jährige Österreicher, der keinen festen Wohnsitz hat, an, dass er eine Wohnmöglichkeit für sich gesucht habe. Aus diesem Grund stahl er den Lkw. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.