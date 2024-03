Wir besuchen ihre Ordinationen im Notfall oder bei den erforderlichen Kontrollterminen. Aber das Netz der Zahnärzte ist löchrig geworden, das machen die Zahlen der österreichischen Zahnärztekammer (Stichtag 9. Jänner 2024) deutlich, die kürzlich von den Neos abgefragt wurden: 111 von 3896 Ordinationen wurden österreichweit in den letzten zehn Jahren aufgelassen, in Kärnten sank die Zahl in diesem Zeitraum von 273 auf 245. Damit sind 10,3 Prozent der Ordinationen von der Bildfläche verschwunden. Von den Schließungen betroffen sind drei Kassen- und 25 Wahlarzt-Praxen.