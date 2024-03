Ein versuchter Raub hat sich, wie erst jetzt bekannt wurde, in der Nacht von 3. auf 4. März im Bezirk Wolfsberg ereignet. Es war gegen 1.30 Uhr, als sich ein 17-jähriger Bursche und zwei 19-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg zur Wohnadresse eines 68-jährigen Mannes in St. Marein, Stadtgemeinde Wolfsberg, aufmachten. Das Trio soll laut Polizei einen Hinweis erhalten haben, dass der Mann dort Cannabis hätte. Als sie den 68-Jährigen in der Hauseinfahrt antrafen, schlug ihn einer der jungen Männer zu Boden und bedrohte diesen mit einer Stichwaffe. Die beiden anderen wollten daraufhin das Nebengebäude der Liegenschaft durchsuchen.

Fenster aufgebrochen

Als der Lavanttaler zu verstehen gab, dass er bereits die Polizei verständigt habe, flüchteten die drei jungen Männer. Gegen 5.30 Uhr kehrten die beiden 19-Jährigen zum Haus des 68-Jährigen zurück. Einer der 19-Jährigen begab sich daraufhin zum Nebengebäude und brach ein Fenster auf, um sich Zutritt zu diesem zu verschaffen. Dabei trug er eine Gaspistole bei sich. Aufgrund des Lärms wurde der Bewohner wach und verständigte die Polizei.

„Die eintreffende Streife der Polizeiinspektion (PI) Wolfsberg konnte schließlich den 19-jährigen Täter stellen, entwaffnen und festnehmen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Durch umfangreiche Erhebungen der Beamten konnte schließlich der zuvor geschehene Sachverhalt eruiert und die weiteren Beschuldigten ausgeforscht werden. Die beiden 19-Jährigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt eingeliefert. Der 17-Jährige wird nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß angezeigt. Beamte der PI Wolfsberg nahmen vor Ort die Spurensicherung vor.