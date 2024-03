Einmal Bäuerin zu werden, das sei schon immer ihr Wunsch gewesen, sagt Birgit Jäger aus Wurzen in der Gemeinde Velden. Als sie ihren Mann Dietmar bei einem Zeltfest in Kerschdorf kennenlernte, wurde aus diesem Wunsch Realität. „Er hat mir erzählt, dass er einen Bauernhof hat und da war ich sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Birgit, die sich mittlerweile keinen schöneren Beruf vorstellen kann. „Es gefällt mir, den Tag selbst einteilen zu können, mit den Tieren zu arbeiten und ich stehe auch gerne in der Früh auf. Das macht mir nichts aus.“ Das ist auch gut so, denn der Arbeitstag beginnt für sie meist schon um vier Uhr in der Früh mit den Vorbereitungen für das Brotbacken.