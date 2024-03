Die International School Carinthia (ISC) wurde im Jahr 2013 gegründet. Besuchten im ersten Schuljahr 55 Schülerinnen und Schüler die Bildungseinrichtung, so sind es aktuell 397 in 19 Klassen. Seit Kurzem hat die ISC - der Standort wurde bereits ein Jahr nach der Gründung nach Velden verlegt - mit Oliver Zlamal einen neuen Vorsitzenden. Der Klagenfurter trat die Nachfolge von Monika Kircher an. Kircher habe sich über Jahre für die Entwicklung des Schulstandortes eingesetzt. „Man hat jemanden mit internationalem Bildungsbackground gesucht, der diese Art der Ausbildung in Kärnten – im Rahmen der ISC – voranbringen möchte und da war ich eben ein perfect match“, sagt Zlamal. Der Kärntner hat nach der Matura am Lerchenfeldgymnasium in Klagenfurt das Doktorratsstudium der Betriebswirtschaft in Wien absolviert und von 2011 bis 2013 an der University of Chicago einen executive MBA erworben.