„Die Gewalt an Schulen nimmt spürbar zu, das berichten Lehrkräfte und Schulleiter uns immer öfter“, bestätigt auch Stefan Sandrieser, Chef der Kärntner Pflichtschullehrer-Gewerkschaft. Was auffällt: Die Berichte kommen mittlerweile von Lehrkräften an Schulen im städtischen und ländlichen Bereich gleichermaßen. Und auch Sandrieser kann den verbreiteten Eindruck, wonach Gewalt an ländlicheren Schulen seltener und weniger intensiv vorkommt, nicht bestätigen: „Es stimmt, lange hat man solche Fälle nur aus dem städtischen Bereich mitbekommen. Doch das hat sich definitiv geändert.“