„Die Marktgemeinde Velden am Wörther See spricht sich sowohl aus sozialen, organisatorischen und auch aus rechtliche Überlegungen vehement gegen die im Raum stehende Schließung der Volksschule St. Egyden aus“, teilte Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ) in mehreren Schreiben an die Bildungsdirektion Kärnten mit. Der Grund lässt sich aus der Stellungnahme erkennen: Die zweisprachige Volksschule mit Ganztagesbetreuung, die zur Gemeinde gehört, soll geschlossen werden.