Ungewöhnlich viele Zuschauer – 18 Gemeindebürger – sammelten sich am Dienstagabend im Turnsaal der Volksschule Bodensdorf zum Steindorfer Gemeinderat. Das Thema von Interesse war definitiv die Situation um die Volksschulen in der Gemeinde. Noch hat man drei Standorte: Tiffen, Steindorf und eben Bodensdorf. Jetzt wird die VS Bodensdorf saniert und umgebaut, mit einer Gesamtkostenaufstellung von 2,78 Millionen Euro. Knapp zwei Millionen Euro kommen dafür aus Fördertöpfen. Dabei wurde vom zuständigen Ausschuss aber auch berichtet, dass ein angedachter kurzfristiger Umbau zeitlich unrealistisch sei – der Zeitplan sei zu knapp.