Ein schwerer Unfall mit einem Paragleiter hat sich Samstagnachmittag in Kameritsch, Bezirk Hermagor, ereignet. Ersten Informationen zufolge ist ein 82-jähriger Mann mit seinem Gleitschirm abgestürzt. Der Mann wurde durch das medizinische Team des Notarzthubschraubers ARA 3 der ARA Flugrettung erstversorgt. „Er hat schwerste Verletzungen erlitten“, heißt es in einer Aussendung der Flugrettung. Der Mann wurde ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Details zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt. Einen ausgewiesenen Start- und Landeplatz gebe es in der Umgebung nicht, so ein Einheimischer gegenüber der Kleinen Zeitung. Dem Gailtaler zufolge könnte „der gefährliche Wind, der am Samstag herrschte“, zum Verhängnis geworden sein. Der 82-Jährige soll seit Langem ein begeisterter und erfahrener Gleitschirmflieger sein.