Zu Verzögerungen aufgrund eines Verkehrsunfalls kam es am Samstag auf der Drautal Straße (B 100). Es war kurz nach 11.15 Uhr, als ein Slowene mit seinem Fahrzeug auf der Drautal Straße (B 100) von Möllbrücke in Richtung Spittal an der Drau unterwegs war. Mit seinem Wagen zog der 55-Jährige einen Anhänger. Dieser war mit einem Pkw beladen und laut Polizeibericht ordnungsgemäß gesichert. Aufgrund der Verkehrsüberlastung stockte der Verkehr in Pusarnitz. Dies dürfte der Lenker zu spät bemerkt haben.

Um mit einem vor ihm sehr langsam fahrenden Pkw nicht zu kollidieren, bremste der 55-Jährige seinen Wagen stark ab und lenkte nach links. Dadurch geriet der von ihm gezogene Anhänger ins Schleudern und kippte nach links um. „Das Fahrzeuggespann schlitterte über die Fahrbahn und kollidierte schlussendlich noch mit der Leitschiene“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Lenker unverletzt

Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeuggespann wurde jedoch schwer beschädigt. 22 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Pusarnitz führten die Aufräumarbeiten durch. Die Drautal Straße war rund zwei Stunden lang im Unfallbereich nur einspurig befahrbar.