Am Donnerstagabend fuhr ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem polnischen Kleintransporter auf der Tauernautobahn (A 10) im Bereich der Auffahrt Ossiachersee in Richtung Knoten Villach. Plötzlich bremste der Lenker sein Fahrzeug ab und wechselte die Fahrspur.

Überschlagen

Ein nachkommender 52-jähriger Lenker aus dem Bezirk Villach konnte seinen PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in den Kleintransporter, wobei sich der PKW in weiterer Folge überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Ein 45-jähriger Beifahrer im PKW erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der 52-jährigen Lenker blieb unverletzt. Ein Alkotest verlief positiv, dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

Mysteriöse Flucht

Der Lenker des polnischen Kleintransporters brachte sein Fahrzeug nach dem Verkehrsunfall am Pannenstreifen zum Stillstand und flüchtete anschließend zu Fuß vom Unfallort. Er konnte trotz sofort eingeleiteter Fahndung bisher nicht aufgefunden werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Weitere Erhebungen werden geführt.