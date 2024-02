Viele Kärntner Skigebiete konnten in den vergangenen Tagen aufatmen. Zumindest auf den Bergen gab der Winter ein kurzes Comeback. Den Neuschnee hatten einige bitter nötig - nicht zuletzt in Hinblick auf den „Sonnenskilauf“, der jetzt in Richtung Saisonende startet. Apropos Sonne. Heuer neu ist der sogenannte „Sonnenstundenzähler“. Dieser wurde auf Initiative der „Kärnten Werbung“ in Zusammenarbeit mit „Geosphere Austria“ entwickelt. Die Visualisierung soll Gästen zeigen, wie viele Sonnenstunden je Skigebiet es seit Beginn des Winters gab. Zwischen 1. November und 25. Februar lag die Zahl bei durchschnittlich 418 Stunden in den 23 Kärntner Skigebieten. Täglich gibt es neue Daten aus jedem einzelnen Skigebiet.

„Wir wissen aus der Befragung, dass unsere Wintersport-Gäste die Wetterbedingungen an der Alpensüdseite mit mehr Sonne und besserer Bodensicht als im Norden als klaren Pluspunkt für Kärnten sehen“, sagt „Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. Aktualisiert werden die Daten von „Geosphere Austria“.

Abrufbar ist der Sonnenstundenzähler auf der Website https://www.kaernten.at/ski/.