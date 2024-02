Die Polizei rückte am Dienstag in Kärnten zu einem angeblichen Schusswechsel aus. Anrainer hatten in Kappel am Krappfeld im Bezirk St. Veit an der Glan Schüsse gehört und daraufhin die Polizei alarmiert. Die Cobra rückte aus. Wie sich herausstellen sollte, war es wohl ein falscher Alarm: „Der vermeintliche Schusswechsel dürfte ein Fehlalarm gewesen sein, nach jetzigem Stand waren Knallereien mit Böllern der Auslöser des Einsatzes“, sagt Polizeisprecher Dominik Sodamin auf Anfrage der Kleine Zeitung. Nähere Informationen sollen folgen.

Nicht einmal einen Tag zuvor hatte die Cobra bereits in Kärnten ausrücken müssen. Montagabend hatte eine Villacherin die Polizei gerufen und angegeben, sie werde von zwei Männern mit Waffen bedroht. Bei der Einvernahme der Frau am Dienstag stellte sich aber heraus, dass die zum angeblichen Tatzeitpunkt schwer alkoholisierte Frau lediglich ihre Ruhe haben wollte.