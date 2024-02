In einem Waldstück im Bezirk St. Veit ist am Dienstag gegen 8 Uhr eine Pkw-Lenkerin rund 20 Meter abgestürzt. Die Frau hat in einer rechtwinkeligen Rechtskurve in der Ortschaft Schaumboden die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Der Pkw blieb an einem Baum hängen. Die Lenkerin und ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz wurden verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Am Pkw entstand Totalschaden. Im Einsatz standen einer der Polizeistreife aus St. Veit an der Glan, der Rettungsdienst, die FF St. Veit an der Glan, die FF Kraig, die FF Schaumboden und die FF Treffelsdorf mit etwa 40 Einsatzkräften.