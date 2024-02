Zu einem Großeinsatz ist es am Montag gegen 18 Uhr in Villach gekommen. Eine 54 Jahre alte Frau wählte den Notruf, weil sie von zwei Männern mit einer Schusswaffe in ihrer Wohnung mit dem Umbringen bedroht werde. Mehrere Polizeistreifen, Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe sowie das Einsatzkommando Cobra waren sofort auf dem Weg und konnten vor dem Wohnhaus einen 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen festnehmen, als er gerade dabei war, das Gebäude zu verlassen.

Der zweite Verdächtige, ein 59-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land, konnte von den Beamten in der Wohnung festgenommen werden. Eine Waffe, vermutlich eine Luftdruckwaffe, konnte sichergestellt werden. Ein Beschuldigter wurde aufgrund der Erstaussagen festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Gegen den zweiten Mann wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen. Weitere Erhebungen und Einvernahmen sind noch ausständig und werden heute, Dienstag, fortgesetzt. Verletzt wurde niemand. Der genaue Sachverhalt steht aufgrund der unterschiedlichen Aussagen aller Beteiligten noch nicht genau fest.