Bettensperren und langes Warten auf Operationstermine - seit Jahren ist die Personalsituation in den Kabeg-Spitälern angespannt. Auf Initiative des Betriebsrates wurde daher im Jahr 2021 eine Personalbedarfserhebung in Bereichen der Pflege-/Gesundheitsberufe angeregt und vom Aufsichtsrat beauftragt. Im Fokus stand eine transparente, plausibilisierte und objektive Berechnung des Personalbedarfs aller Berufsgruppen, die den pflegerischen Direktionen zuzuordnen sind. In den letzten zwei Jahren wurde die Datenerhebung vom externen, auf das Gesundheitswesen spezialisierte Technologie- und Dienstleistungsunternehmen Solgenium mit Sitz in Linz durchgeführt.