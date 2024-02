Es ist ein Jahrhundertprojekt: Die lang gehegte Idee einer gemeinsamen Meduni-Struktur zwischen Graz und Klagenfurt erfährt aber erst heute erstmals Realitätscharakter. In Kärnten wurde eine Gruppe von habilitierten Professoren damit beauftragt, am Projekt zu arbeiten. In Graz bestätigt die neue Med-Uni-Rektorin Andrea Kurz: „Das ist eines der ersten Themen, die wir uns als Rektorat anschauen.“