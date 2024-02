„Kein Angst. Dieses Weihnachten werde ich schon noch erleben“, sagte Gastro-Legende Harry Schallar bei einem Glas Wein am Villacher Adventmarkt zu engen Freunden. In seinen Worten klang mit, dass es sein letztes Weihnachten sein könnte. Und leider sollte er Recht behalten. Gestern ist er nach kurzer, schwerer Krankheit in einem Hospiz in Treffen verstorben.

Von Friesach aus eroberte der Kulinarik-Trendsetter die Kärntner Gastro-Szene, dirigierte bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck die kulinarische Versorgung der Sportler, mischte mit der Kult-Disco „Cesathek“ den Wörther See auf, brachte mit der „Cafeteria“ modernes amerikanisches Tagesbar-Feeling nach Villach, führte mit Regie-Urgestein Otto Retzer einen Pörtschacher Beach-Club, inszenierte Feste mit Bar-Legende Rainer Husar und schuf schließlich mit dem „Clingkeller“ in Villach den populärsten Party-Hotspot der 90-er-Jahre.

Wusste Gäste zu verwöhnen

Stars und Sternchen drückten sich im „Clingkeller“ die Türklinken in die Hand, Filmproduzent Karl Spiehs lud zu „After Fasching“-Partys, Ottfried Fischer vertilgte Wiener Schnitzel, Harald Juhnke trank brav nur Mineralwasser, „Winnetou“ Thomas Koziol feierte mit seiner damaligen Verlobten Simone, Fußball-Gott Pele gab Autogramme. Die Szene feierte bis spät in die Nachtstunden. Herzen flogen einander zu, irgendwann wurde der „Clingkeller“ zum kleinen Heiratsmarkt. Denn viele der hübschen Kellnerinnen fanden hier den gut situierten Mann ihrer Träume. Harry wusste wie er Gäste bewirten und verwöhnen konnte.

Rückzug

Irgendwann, als an der Stadt-Peripherie neue Discos eröffneten und die Innenstadt von Nachtschwärmern aussaugten, musste auch sein „Clingkeller“ die Pforten schließen. Harry zog ins „29er“ weiter, ehe er sich aus der Gastronomie verabschiedete, auf Beratungsgeschäfte für Konzertveranstalter-Größen wie Manfred Leodolter oder VIP-Erlebnissausflüge auf berühmte Events wie der „Stanglwirt-Weißwurst-Party“ konzentrierte.

Harry, du wirst uns allen fehlen. Und vor allem deinen vier großartigen Söhnen.