Sandro Kolenik aus Peratschitzen in der Gemeinde St. Kanzian ist am 8. Februar nach schwerer Krankheit im Alter von 31 Jahren verstorben. „Er war ein besonders hilfsbereiter und beliebter Mensch und bei allen Einsätzen dabei. Sandro war nicht nur ein Mitglied unserer Feuerwehrfamilie, er war ein treuer Freund, auf den man sich immer verlassen konnte“, sagt Thomas Abraham, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Peratschitzen. Auch auf der Facebook-Seite der Feuerwehr ist eine Beileidsbekundung zu lesen: „Wir möchten allen, die Sandro nahestanden, unser tief empfundenes Beileid aussprechen und sie in dieser Zeit der Trauer unterstützen. Lasst uns gemeinsam Sandros Andenken ehren und in unseren Herzen bewahren.“