Bange Minuten erlebten am Dienstag sechs Fahrgäste in einem Postbus auf der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt. Es war gegen 12.45 Uhr, als der Buslenker - ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan - plötzlich über gesundheitliche Probleme klagte und das Bewusstsein verlor. Es war wohl ein großes Glück, dass sich eine Buslenkerin, die eingeschult wurde, im Linienbus befand. Die 49-Jährige reagierte geistesgegenwärtig und griff zum Lenkrad. Die Frau konnte allerdings eine Kollision mit der Betonschutzwand einer Schutzinsel nicht mehr abwenden.

Der Buslenkerin gelang es in weiterer Folge, den Bus nach rund 100 Metern auf der Gegenfahrbahn der Pischeldorfer Straße zum Stillstand zu bringen, heißt es in der Polizeimeldung. Bei diesem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Lenker des Busses kam wieder zu sich. Der Mann wurde zur Abklärung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Kräfte der Berufsfeuerwehr Klagenfurt entfernten die Betonwände und reinigten die Fahrbahn.