Das Luxus-Resort Vivamayr auf der Halbinsel in Maria Wörth hat sich unter Promis, Models, Stars der Musikbranche und dem Filmbusiness zu einer Top-Adresse entwickelt, wenn es darum geht, fit und jung zu werden und zu bleiben. Seit einer Woche weilt, wie berichtet, Hollywood-Star Liz Hurley am Wörthersee. Die britische Schauspielerin und Ex von Hugh Grant ist mittlerweile ein Stammgast im Gesundheitstempel. Dass sie sich nach jedem Aufenthalt am Wörthersee „ein ganzes Stück besser“ fühlt, teilte die 57-Jährige auf Instagram mit ihren 2,3 Millionen Followern. Zuletzt sprach sie in einem kurzen Video darüber, was sie während ihres Aufenthaltes in Österreich erreichen möchte:

Superstar auf Instagram

Noch mehr Fans auf der sozialen Plattform - nämlich 11,4 Millionen - hat ein anderer Schauspieler, der ebenfalls gerade im Vivamayr nächtigt. In Hollywood und bei uns weniger bekannt, ist er in seiner Heimat Indien ein Superstar des Bollywood: Ajay Devagn hat mit einem befreundeten Mediziner im Hotel in Kärnten eingecheckt. Gemeinsam genießen sie bei Sonnenschein ihr Mittagessen – Fisch mit Entschlackungssäften – auf der Terrasse des Resorts.

Steile Bollywood-Karriere

Der 57-Jährige änderte 2009 auf Wunsch seiner Mutter seinen Namen und heißt seither bürgerlich Vishal Veeru Devgan, im Filmbusiness ist er weiterhin als Ajay Devagn tätig und dreht bis zu acht Filme im Jahr. Seine steile Bollywood-Karriere startete 1991, für seine erste Rolle wurde er bei den „Filmfare Awards“, dem Oscar der Hindi-Filme, in der Kategorie „Bestes Debüt“ ausgezeichnet. Mittlerweile ist Ajay Devagn nicht nur als Schauspieler, sondern auch als erfolgreicher Regisseur und Produzent in Hollywood aktiv. Im März kommt seine neueste Produktion in die (indischen) Kinos:

Nicht der erste indische Filmstar

Devagn ist nicht die erste Bollywood-Größe, die im Vivamayr eingecheckt hat, vor ihm genoss bereits Ranganathan Madhavan, im Mai vergangenen Jahres eine Auffrischungskur im Luxus-Resort am Wörthersee. Zumindest auf Instagram hat aber Devagn die Nase vorne, denn mit 11,4 Millionen Followern folgen ihm fast dreimal mehr Fans als seinem Filmkollegen.