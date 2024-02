Manche Menschen wissen schon sehr früh, welche Richtung sie in ihrer beruflichen Karriere einschlagen werden. Das war auch bei Elisa Aichinger aus Techelsberg der Fall. „Ich habe zwar das musische Gymnasium in Viktring besucht, aber mir war mit zwölf Jahren schon klar, dass ich etwas mit Wirtschaft machen will“, erinnert sie sich. Geschuldet war diese frühe Berufsentscheidung einer persönlichen Erfahrung. „Mein Vater war selbstständig, ist aber gescheitert und wir mussten unser Haus verkaufen. Deshalb wollte ich verstehen, wie so etwas überhaupt passieren und wie man es vermeiden kann“, erzählt Aichinger.