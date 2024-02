Eine Schülergruppe der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach hat in der estnischen Stadt Tartu den internationalen Wettbewerb für Junior Companies gewonnen. Wie Projektleiterin Gabriele Sudy berichtet, war die Konkurrenz sehr groß. Denn 24 Junior Companies aus Estland, Litauen, Finnland, Großbritannien und Österreich haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Zur Siegergruppe gehören Alena Hinterlechner, Johanna Presch, Paula Prugger, Cäcilia Taschl und Mara Walter.