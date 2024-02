„Da geht schon noch etwas“, ist Norbert Jank, Eismeister am Weißensee, überzeugt. Aktuell ist der See für Eisläufer gesperrt, „überall steht das Wasser“. Jank wartet jetzt einmal das Wochenende ab, am Montag wird neu entschieden: „Was wir brauchen, sind kalte Nächte. Dann machen die milderen Temperaturen tagsüber nichts.“ Zwischen 60 und 70 Eistage zählt man am Weißensee pro Saison. Heuer sind es bisher etwas über 40. Jank: „Wenn es wieder kälter wird, dann kann man bei uns bis in den März hinein Eislaufen.“