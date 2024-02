Eislaufen auf dem Wörthersee - dieses Vergnügen bleibt der Jugend von heute verwehrt. Doch es gab Zeiten, in denen sich auf dem zugefrorenen See nicht nur Eisläuferinnen und Eisläufer getummelt haben. So am 10. Februar 1963, als „donnernde Hufe auf blankem Eis“ unterwegs waren, wie die Kleine Zeitung in ihrer Berichterstattung titelte.