Wer die Webseite des Eislaufvereins (EVW) Wörthersee aufruft, bekommt das bestätigt, was man angesichts der milden Temperaturen schon ahnt: Die fünf vom Verein betreuten Seen (Aichwaldsee, Hörzendorfer See, Längsee, Rauschelesee, Wörthersee) sowie der Lendkanal in Klagenfurt sind gesperrt. An ein Eislaufvergnügen ist derzeit nicht zu denken. „Wir sind noch im Zeitfenster, wo etwas möglich ist. Wir brauchen aber Kälte und diese über einen längeren Zeitraum“, sagt René Riepan, Obmann des EVW, und blickt auf die nächsten Tage, wenn es wieder frostig werden soll. Die Dauer der notwendigen Kälteperiode sei schwer zu spezifizieren, da dies von vielen Faktoren abhänge, so Riepan. Bislang habe sich nur da und dort, wie etwa auf dem Hörzendorfer See, aufgrund des Morgenfrostes eine dünne Eisschicht gebildet.