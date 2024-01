Das Hoch „Enno“ bringt sonniges Wetter und Tageshöchstwerte bis 10 Grad - und das bringt Kärntens Eismeister derzeit gehörig ins Schwitzen. „Am Samstag war es sehr warm und so mussten wir alle Eisflächen um 13 Uhr sperren“, sagt René Riepan, Obmann des Eislaufvereins Wörthersee (EVW). Schlussendlich war es die richtige Entscheidung, Vorsicht walten zu lassen: „Denn dadurch haben wir heute wieder perfekte Verhältnisse, denn in der Nacht hat es stark abgekühlt.“ Dadurch habe sich das Eis gut erholen können und die Eisflächen konnten am Sonntag den ganzen Tag für Eisläufer offenbleiben, erklärt Riepan.