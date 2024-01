Das Hoch „Enno“, das in Südwest-Europa für sommerliche Verhältnisse im Jänner sorgte und in Spanien mit 29,6 Grad einen neuen Temperaturrekord aufstellte, breitet sich nun weiträumig über Mitteleuropa aus. In den kommenden Tagen kann somit auch in Kärnten und Osttirol der Vitamin D-Speicher wieder gut gefüllt werden, denn die Wetterlage ist in wenigen Worten erklärt: „Enormer Hochdruckeinfluss und kaum Änderungen. Viel Sonne, schwacher Wind, sehr trockene Luft und somit keine Wolken“, sagt Andreas Demel, Meteorologe der Ubimet.