Totalschaden entstand beim Pkw eines 21-jährigen Mannes in Dellach/Gail. Der Lenker stellte das Auto am Montag gegen 7 Uhr im Carport neben seinem Wohnhaus ab. Wenige Minuten später nahmen Anrainer eine starke Rauchentwicklung am Fahrzeug wahr und verständigten unverzüglich die Feuerwehr. Sie begannen sofort mit ersten Löschmaßnahmen mittels Handfeuerlöscher.

„Die alarmierten Helfer der Freiwilligen Feuerwehren Leifling, Kötschach-Mauthen, Dellach/Gail und St. Daniel konnten den in Vollbrand stehenden Pkw schließlich in kurzer Zeit löschen. Im Einsatz befanden sich insgesamt 49 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren“, teilt die Polizei mit.

Technischer Defekt

Der Carport blieb durch den Brand unbeschädigt. Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden. Verletzt wurde niemand.