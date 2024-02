„Es fühlt sich nach Oster-Skilauf an“, schwärmte ein Kärntner an diesem Wochenende. Und das Anfang Februar! Denn aktuell ist es deutlich zu mild für diese Jahreszeit. Das zeigte auch am Sonntag ein Blick aufs Thermometer.

Einmal mehr war Obervellach der wärmste Ort in Kärnten. 17,5 Grad wurden dort laut Geosphere Austria um 14 Uhr gemessen. Bereits am Samstag hatte es in der Oberkärntner Marktgemeinde knapp 18 Grad. Der wärmste Ort in Osttirol war am Sonntag Virgen. Auf einer Seehöhe von 1193 Metern zeigte das Thermometer milde 15,5 Grad an. „Speziell in Oberkärnten und Osttirol ist es derzeit sehr mild“, sagt Ubimet-Meteorloge Christoph Matella.

Und in dieser Tonart geht es auch zu Wochenbeginn am Montag weiter. Erst dann sinken die Temperaturen allmählich. Es bleibt aber auch in den nächsten Tagen mit bis zu 10 Grad noch deutlich zu mild. Matella: „Normalerweise liegen die Höchstwerte um diese Zeit bei drei bis vier Grad.“ Erst zum nächsten Wochenende hin, dem Beginn der Semesterferien in Kärnten und Osttirol, dürften sich dann wieder „normale“ Temperaturen einstellen. Es ist laut Meteorologen also noch zu früh, den Winter endgültig abzuschreiben.

Eismeister schwitzen

Die aktuellen Temperaturen bringen auch die Eismeister des Landes ordentlich ins Schwitzen. Der Eislaufverein Wörthersee startete am Sonntag mit allen bisher freigegebenen Bahnen (Aichwaldsee, Hörzendorfer See, Längsee, Rauschelesee) in den Tag. Ab Mittag waren bis auf den Aichwaldsee dann alle wieder geschlossen. Und auch beim Radlerstopp bei St. Veit ging am Nachmittag nichts mehr.

Ansturm im Strandbad

Viele nutzten das schöne Wetter für einen Spaziergang. Das Klagenfurter Strandbad wurde regelrecht gestürmt. Parkplätze und Gastgärten waren voll. Und so mancher Wagemutige traute sich sogar schon in den Wörthersee. Dieser hat aktuell 4 Grad!