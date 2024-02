Ein 30-jähriger Rumäne steht im Verdacht, in Niederösterreich und Kärnten insgesamt 29 Einbrüche begangen zu haben. Der Mann soll in der Nacht auf 28. Oktober 2023 in Friesach durch das Fenster eines Gasthauses eingestiegen sein und dort aus einem Tresor Bargeld in der Höhe von Tausenden Euro erbeutet haben.