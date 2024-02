Immer mehr Eltern drängen ihre Kinder ins Gymnasium. Immer mehr Lehrer drücken - nach Intervention der Eltern - bei der Notenvergabe ein Auge zu, um dem Schüler nicht die Zukunft zu verbauen. Und immer mehr Anwälte werden bemüht, um angebliche Ungerechtigkeiten zu bereinigen. Die Bildungsdirektion Kärnten hat daher vor dem Start der Schuleinschreibungen am Montag für das Schuljahr 2024/25 neue Aufnahmekriterien zum Aufstieg in die AHS bzw. in die 9. Schulstufe beschlossen.