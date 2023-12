Am Mittwoch tagte der Schülerlandtag im Hohen Haus. Engagiert, diskursiv und manchmal auch emotional. Zumindest, was das Gendern betrifft. Rufe nach einem Verbot werden lauter. Sie kommen aus Niederösterreich, Bayern, von der FPÖ Kärnten und in Form eines Antrags des Borg Althofen mit dem Titel „Stärkt das generische Maskulinum“. Untermauert mit einem kaum noch lesbaren Ausschnitt einer Aufgabe aus einem Schulbuch.