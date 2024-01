Wegen sinkender Schülerzahlen hängt die mögliche Schließung bereits länger als Damoklesschwert über der Volksschule Klein St. Veit im Norden der Stadtgemeinde Völkermarkt. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes kämpften bis zuletzt mit großem Engagement um den Erhalt der mittlerweile einklassig geführten Schule, in der aktuell nur mehr 16 Mädchen und Buben die Schulbank drücken. Doch nun droht der kleinen Schule vonseiten der Bildungsdirektion Kärnten die Auflassung mit 1. September 2024. „Den Weiterbestand einer Volksschule regelt das Kärntner Schulgesetz. Demnach muss es mindestens 30 schulpflichtige Kinder pro Schulsprengel geben. Die Gesamtschülerzahl in Klein St. Veit liegt bereits seit einigen Jahren darunter. Aufgrund dieser Entwicklung wurde die Stadtgemeinde Völkermarkt über die Auflassung informiert“, sagt Bildungsdirektorin Isabella Penz. Außerdem würde es im Umkreis von Klein St. Veit nur drei Kinder geben, die nächstes Jahr in die erste Klasse kommen könnten, während wiederum vier Kinder im Sommer die vierte Klasse der Volksschule verlassen werden.