Mit knapp über 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern liegt Neuhaus/Suha am östlichen Zipfel des Jauntales. Wegen des Minus von 871.500 Euro im Budget für 2024 drohte der Völkermarkter Gemeinde in den nächsten Monaten die Insolvenz. Um im Zusammenhang mit der unverschuldeten Finanznot nicht persönlich zu haften, lehnten die 15 Gemeinderäte den Voranschlag einstimmig ab. Mit Hilfe des Landes Kärnten kann die befürchtete Zahlungsunfähigkeit nun doch noch abgewendet werden. Denn nach einem Gespräch von Vertretern der Gemeinde mit Gemeindereferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Stefan Primosch, dem Leiter der Gemeindeabteilung des Landes, gibt es finanzielle Unterstützung für die schwer von Unwettern gebeutelte Kommune. Das „Jahrhundertunwetter“ im August des Vorjahres, so Bürgermeister Patrick Skubel (SPÖ), habe Schäden mit geschätzten Wiederherstellungskosten von 3,5 Millionen Euro verursacht.