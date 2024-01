Jetzt ist es traurige Gewissheit: Jener Mann (62), nach dem seit Wochen vermisst war, ist tot. Eine Spaziergängerin hat den 63-Jährigen am Montagfrüh in einem Waldstück in der Gemeinde Möllbrücke gefunden, bestätigt Waltraud Dullnigg, Sprecherin der Landespolizeidirektion (LPD) Kärnten. „Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden.“ Der Leichnam des Pensionisten wurde unweit jener Stelle entdeckt, an der der Mann sein geparkt hatte und wo dieses am 13. Jänner von einem Passanten entdeckt wurde.

Der 62-Jährige – er lebte zurückgezogen, hatte keine Frau und keine Kinder – wurde am 24. Dezember von seiner Nichte als vermisst gemeldet. Er hat sich drei Tage zuvor in seinen Pkw gesetzt und seinen Wohnort im Bezirk Feldkirchen verlassen. Ohne eine Nachricht oder einen Abschiedsbrief zu hinterlassen. Seitdem fehlte von ihm jeder Spur. Mehrere Suchaktionen blieben erfolglos. Hoffnungen, dass der Pensionist nach Tirol gefahren ist, wo er einmal gearbeitet hat, erfüllten sich leider nicht.