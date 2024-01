Das muss man sich einmal bildlich vorstellen: Da verabschiedet sich ein Vater tagtäglich in der Früh von seiner Tochter, um seinen Beruf als Lehrer auszuüben. Man sollte davon ausgehen, dass ein Pädagoge einen Präsenzunterricht in der Gemeinschaft Gleichaltriger und -Gesinnter für gut und wichtig hält. Seiner Tochter jedoch verwehrt er den Schulbesuch. Er setzt auf „häuslichen Unterricht“, den er dann vielleicht am Nachmittag erteilt.