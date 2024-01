Es gibt Momente, in denen merkt man, dass Sportgeschichte geschrieben wird. Der Samstag in Kitzbühel war so einer. Der Moment, in dem Marco Odermatt die Konkurrenz mit seiner Zeit schier zertrümmerte, ausgelassen jubelte. Und der Moment, als sich Cyprien Sarrazin exakt um 11.48 Uhr im Ziel die Ski von den Schuhen riss und auf die Bande sprang, um zu jubeln. Nach einer Fahrt, die perfekt schien, fast gezeichnet.